sonyazhytkova .30 марта, 2024 5

Студія розкрила новий трейлер анімаційної серії, натхненної фільмом "The Little Mermaid".

Настав час подивитися на Disney Junior's "Аріель", майбутню анімовану музичну серію для дошкільнят.

Головну роль виконує Майкал-Мішель Харріс, а також участь беруть Тей Діггс і Ембер Райлі у ролях Короля Тритона і Урсули.

У фантастичному карибському підводному світі Атлантики розгортається історія про юну Аріель, де зустрічаються вже відомі шанувальникам персонажі, такі як Король Тритон, Урсула, Себастьян і Флаундер, і захоплюючі нові герої, такі як дві кращі подруги Аріель - морські діти Люсія і Ферні, а також інші чарівні морські істоти.

Серіал "Аріель" від Disney Junior створений під керівництвом виконавчого продюсера Лінн Сазерленд, відомої за роботою над "Мулан II" та "Щасливі назавжди".

Джерело: Deadline