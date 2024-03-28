sonyazhytkova .28 марта, 2024 2

Шанувальники франшизи "Щоденник Бріджіт Джонс" можуть радіти, оскільки новий фільм під назвою "Бріджит Джонс без розуму від хлопчиська", обіцяє відновлення колоритних персонажів, яких так люблять глядачі.

У сиквелі глядачі знову зможуть насолодитися чарівною та непередбачуваною Бріджіт Джонс, яку зіграла талановита Рене Зеллвегер. Крім того, на екран повернуться Колін Фірт у ролі Марка Дарсі та Хью Грант у виконанні Даніела Клівера. Це гарантує збереження важливої динаміки та хімії, які стали ключем до успіху всієї серії.

Зйомки "Бріджит Джонс без розуму від хлопчиська" вже розпочалися, а всі підготовчі етапи завершені. Хоча були деякі сумніви щодо продовження проєкту, фільм все-таки побачить світ. Рене з нетерпінням чекає можливості привести Бріджіт назад на екран, оскільки вона дуже полюбила цей персонаж. Стрічка обіцяє бути емоційно насиченою, з великою дозою гумору та несподіваних поворотів. Дія розгортатиметься в яскравому жвамому Лондона, де Бріджіт Джонс досліджуватиме нові виклики кохання та життя.

Хоча конкретні подробиці сюжету ще не розкриті, але чутки вказають на те, що фільм може бути заснований на романі Хелен Філдінґ 2013 року з такою ж назвою. У цьому романі Бріджіт зображена як 51-річна вдова та мати двох дітей, яка вирішує відновити особисте життя та вирушає на пошуки нових стосунків. Трагічна загибель Марка Дарсі додає додаткову емоційність до її історії. Проте, сподіваються, що екранізація не піде по такому ж шляху для персонажа Фірта, відкриваючи для Бріджіт новий шлях у коханні.

Джерело: Мovieweb