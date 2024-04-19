sonyazhytkova .19 апреля, 2024 11

На Netflix з'явився трейлер фільму, режисером якого є Річард Лінклейтер, відомий своїми роботами над "Школа року" та "Перед заходом сонця". Зірка стрічки "Топ Ган: Маверік", Глен Пауелл, виконав головну роль.

У трейлері глядачі бачать, як "фальшивий злочинець" Гері Джонсон (Пауелл) грає кілька версій стереотипного наємного вбивці. Він розуміє, що кожен клієнт має своє уявлення про ідеального вбивцю, і для нього кожне завдання - це своєрідна вистава. Однак, коли він приймає завдання від Медді Мастерс на вбивство її чоловіка, він сам стає зачарованим нею. Трейлер демонструє вражаючу гру Глена Пауелла у різних образах та цікаве порівняння з його звичайним життям. Враховуючи, що це твір геніального Лінклейтера, відомого своїми фільмами "Під кайфом і в замішанні", "Перед заходом сонця" та "Школа року", стрічка має стати відмінним розважальним шедевром на Netflix.

Кінофестивалі вже встигли зацікавитися новою кінокартиною. Журнал Total Film нагородив "Hit Man" чотирма зірками. Рейтинг на Rotten Tomatoes сягнув 96%, інші відгуки зазначають, що це найкращий фільм Лінклейтера з "Юності". Time Out ставить його поруч з "Школою року", тоді як The Hollywood Reporter називає стрічку "розумною та спекотною пригодою в стилі screwball".

"Hit Man" вийде на Netflix 7 червня.

Джерело: Gamesradar