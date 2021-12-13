Таня Гончаренко .13 декабря, 2021 5

Знаменитый актер Арми Хаммер, исполнивший главные роли в "Агентах А.Н.К.Л" и фильме "Ребекка", прошел реабилитационное лечение, которое длилось 9 месяцев, после обвинений в изнасиловании и "каннибалистических сексуальных" желаниях. - пишет The Sun.

Напомним, в январе 2021 года была опубликована переписка Хаммера интимного характера, после которой актер был обвинен в изнасиловании и каннибализме. После этой новости, жена Хаммера подала на развод, а агентство с которым он сотрудничал, разорвало контракт.

Осознав свои проблемы Арми отправился на стационарное лечение от наркотической, алкогольной и сексуальной зависимости во Флориде.

Как сообщает друг актера журналистам The Sun, Хаммер уже вышел из лечебного заведения и надеется провести праздники в компании своих детей. "У него действительно все хорошо, и это замечательная новость для его семьи. Он вернулся на Каймановы острова" - прокомментировал источник.