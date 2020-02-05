Джейсон Момоа примет участие в фэнтезийном проекте, основанном на комиксе Уиндзора МакКея «Маленький Немо: Приключения в стране снов», пишет Discussing Film.
Производство экранизации финансирует потоковый сервис Netflix. В режиссерском кресле находится Фрэнсис Лоуренс, постановщик «Голодных игр» и «Красного воробья». Сюжет расскажет о юном герое, вернее героине (так как в фильме мальчик Немо будет заменен на девочку Нему), которая отправляется в страну снов, чтобы отыскать своего отца.
Момоа сыграет Флипа,
Сроки производства проекта и дата релиза пока не называются.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую