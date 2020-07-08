Анастасия Лях .8 июля, 2020 4

Актер Дилан О’Брайен, известный главной ролью в подростковой фантастической франшизе «Бегущий в лабиринте», исполнит ведущую партию в новом фильме Питера Фаррелли, режиссера оскароносного роуд-муви «Зеленая книга», пишет Variety.

Сценарий основывается на книге «The Greatest Beer Run Ever» («Величайшее в истории пивное путешествие»), которая рассказывает реальную историю ветерана войны, который в 1967 году поспорил с друзьями в баре и отправился во Вьетнам, чтобы угостить американских солдат пивом.