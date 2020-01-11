Анастасия Лях .11 января, 2020 4

Французская актриса Мелани Лоран, снимавшаяся в голливудских картинах «Бесславные ублюдки» и «Иллюзия обмана», снова попробует свои силы в режиссуре.

Ранее Лоран дебютировала на режиссерском поприще криминальной драмой «Галвестон», главные роли в которой исполнили Бен Фостер и Эль Фаннинг. Грустная история о бывшем преступнике и юной проститутке получила от критиков в целом одобрительные отзывы.

Что касается нового проекта, им станет экранизация романа Виктории Мас «Бал безумцев». Действие происходит в конце XIX века в Париже. Главная героиня — молодая девушка, силой упрятанная в психлечебницу. Каждый год в больнице устраивается бал, на котором пациентам разрешается танцевать с гостями. Героиня намерена использовать мероприятие для побега.