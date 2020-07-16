Анастасия Лях .16 июля, 2020 6

Актер Джон Хэмм исполнит главную роль в перезапуске криминальной комедии «Флетч» от студии Miramax, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, оригинальная комедия вышла в 1985 году. Главную роль в ней исполнил Чеви Чейз. В основу сценария легла серия авантюрных романов Грегори МакДональда о лихом журналисте Ирвине Флетчере, который проводит собственные расследования разных запутанных дел, прибегая к переодеваниям и перевоплощениям.

В 1989 году был выпущен сиквел под названием «Флетч жив». И скорее всего, новая адаптация также рассчитывает превратиться в успешную комедийную франшизу.

Детали сюжета ремейка не раскрываются, но известно, что в основу ляжет вторая книга литературной серии МакДональда. В режиссерском кресле находится постановщик «Суперперцев» Грег Моттола.