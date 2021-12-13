Таня Гончаренко .13 декабря, 2021 6

Наоми Харрис, сыгравшая знаменитого персонального секретаря Джеймса Бонда Ив Маннипенни, рассказала о домогательствах, с которыми ей пришлось столкнуться на одном из кастингов. - сообщает Daily Mail

По словам актрисы, она подверглась харассменту со стороны человека, которого Харрис назвала "большой звездой". Мужчина засунул руку ей под юбку, а присутствующее на прослушивании руководство проекта оставило этот случай без внимания.

"Что было в этом такого шокирующего, так это то, что там был директор по кастингу и режиссер, и, конечно, никто ничего не сказал, потому что он был – он и есть – такой значительной звездой. Это был мой единственный инцидент в стиле #MeToo, поэтому я осознаю, насколько мне повезло, учитывая, насколько распространенным было такое поведение. Теперь все определенно изменилось: я участвовала в одном проекте, где произошел подобный случай, и не было никаких колебаний –злоумышленник был немедленно удален" -прокомментировала Харрис.