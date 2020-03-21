Актриса Эванджелин Лилли, известная по фильмам «Хоббит»,
Лилли написала в Инстаграме, что считает методы борьбы с инфекцией «ограничивающими свободу», а саму заразу — всего лишь «простудой». Эпидемию коронавируса актриса назвала чуть ли не теорией заговора и добавила, что происходящее вокруг «сильно раздражает».
Актриса поделилась с подписчиками тем, как отвозит своих детей на тренировку, не боясь коронавируса, и прокомментировала свои рискованные действия фразой «некоторые ценят свободу больше, чем жизнь».