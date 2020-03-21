Анастасия Лях .21 марта, 2020 4

Актриса Эванджелин Лилли, известная по фильмам «Хоббит», «Человек-муравей» , «Живая сталь», сериалу «Остаться в живых», отказалась придерживаться карантинного режима.

Лилли написала в Инстаграме, что считает методы борьбы с инфекцией «ограничивающими свободу», а саму заразу — всего лишь «простудой». Эпидемию коронавируса актриса назвала чуть ли не теорией заговора и добавила, что происходящее вокруг «сильно раздражает».

Актриса поделилась с подписчиками тем, как отвозит своих детей на тренировку, не боясь коронавируса, и прокомментировала свои рискованные действия фразой «некоторые ценят свободу больше, чем жизнь».