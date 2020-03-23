Анастасия Лях .23 марта, 2020 7

На фото: Том Холланд в образе Человека-паука

Актер Том Холланд вышел в онлайн-эфир в Твиттере и рассказал, что отправился в добровольную домашнюю изоляцию.

Нет, у Холланда пока что не обнаружен коронавирус, но, как говорит звезда «Человека-паука» , он проснулся с сильным кашлем и недомоганием и на всякий случай решил сразу же самоизолироваться.

Актер отмечает, что симптомы не похожи на коронавирус, но анализы он пока что не сдавал, чтобы знать наверняка, поэтому от греха подальше решил засесть дома. В изоляции Холланд занимается складыванием пазлов.