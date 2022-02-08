Таня Гончаренко .8 февраля, 2022 8

Как сообщает The Hollywood Reporter, к работе над биографической драмой "Оппенгеймер" Кристофера Нолана присоединился Дэйн ДеХаан, сыгравший Зеленого Гоблина в фильме "Новый Человек-паук: Высокое напряжение".

Фильм, рассказывающий историю физика-теоритика Джулиуса Роберта Оппенгеймера, под руководством которого разрабатывалась атомная бомба во время Второй мировой войны, имеет очень "звездный" состав. Помимо ДеХаана, в картине снимаются Киллиан Мерфи (Оппенгеймер), Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни мл., Флоренс Пью, Рами Малек и Джош Хартнетт.

Студия Universal позиционирует фильм как "эпический триллер, погружающий зрителя в захватывающий парадокс загадочного человека, который должен рискнуть уничтожить мир, чтобы спасти его".

Хотя съемки ленты только начнутся в Нью-Мексико в ближайшее время, студия уже огласила примерную дату премьеры - 21 июля 2023 года.