Анастасия Лях .9 ноября, 2021 7

Актриса Летиша Райт так и не оправилась от травмы, которую получила на съемках фильма «Черная пантера: Ваканда навеки», сообщает Variety.

Райт травмировалась еще в августе, но до сих пор не смогла вернуться в форму. Стало быть, травма была тяжелой. Известно, что Летиша самостоятельно выполняла некий каскадерский трюк на съемочной площадке в Бостоне, который обернулся неудачей. На лечение актриса отправилась домой в Лондон, где восстанавливается по сей день. За это время режиссер Райан Куглер отснял сцены, не требующие ее участия.

Сообщается, что съемки остановлены аж до 2022 года. Точная дата возобновления продакшена пока не называется. Видимо, все зависит от состояния здоровья актрисы.

Из этого можно предположить, что Летиша Райт исполняет ведущую роль и активно участвует в экшен-сценах . То есть скорее всего, как и предполагали фанаты, костюм Черной пантеры действительно перешел к Шури, сестре Т’Чаллы.

Напомним, Т’Чалла в продолжении не появится из-за скоропостижной смерти актера Чедвика Боузмана, скончавшегося от рака в августе 2020 года.

Релиз намечен на 11 ноября 2022.