Анастасия Лях .18 апреля, 2020 10

Актер Чедвик Боузман, известный главной ролью в марвеловском экшене «Черная пантера», а также в криминальном триллере «21 мост», выложил в Инстаграм видео, в котором рассказал о новом проекте.

По словам Боузмана, он работает над фильмом под названием «Номер 42» (к картине «Номер 44» проект отношения не имеет). Детали сюжета актер раскрывать не стал, но отметил, что события, о которых пойдет речь в фильме, очень созвучны с нынешней ситуацией в мире (видимо, речь о пандемии коронавируса).

Фанаты не особо заинтересовались анонсированным проектом. Куда больше их озадачила внезапная худоба Боузмана. В комментариях подписчики стали спрашивать актера о здоровье, но тот ничего не ответил. Вполне возможно, что артист сбросил вес как раз для новой роли.