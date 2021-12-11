Анастасия Лях .11 декабря, 2021 4

Как сообщает The Hollywood Reporter, британская актриса Флоренс Пью присоединилась к касту нового проекта Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

Также актерский состав пополнился Рами Малеком («Богемская рапсодия», «Не время умирать») и Беном Сэфди (один из братьев-режиссеров Сэфди, снявших «Хорошее время» и «Неограненные драгоценности»).

Как мы уже писали, «Оппенгеймер» — байопик американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, создавшего во время Второй мировой войны атомную бомбу. В фильме его изобразит Киллиан Мерфи. Эмили Блант сыграет жену главного героя, а присоединившаяся Флоренс Пью — любовницу и коммунистку.

Малек и Сэфди сыграют ученых. Ранее также сообщалось об участии Роберта Дауни и Мэтта Дэймона. Релиз запланирован на 21 июля 2023.