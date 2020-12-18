Анастасия Лях .18 декабря, 2020 3

Британская актриса Флоренс Пью, известная по хоррору «Солнцестояние», мелодраме «Маленькие женщины» и все еще не вышедшему марвеловскому экшену «Черная вдова», исполнит главную роль в экранизации дебютного романа Ниты Проуз «Горничная», пишет Deadline.

Книга еще не поступила в продажу, это произойдет аж в 2022 году, но студия Universal уже приобрела права на адаптацию. Пью не только сыграет, но и выступит сопродюсером на пару с самой писательницей. Кто займется сценарием и режиссурой, пока неизвестно.

Главная героиня — молодая горничная Молли, работающая в отеле Regency Grand Hotel. Комнаты она убирает прилежно, но из каждой выносит какую-нибудь грязную тайну про постояльца. Однажды в гостинице происходит убийство, и любознательная девушка берется за собственное расследование.

Пока непонятно, что доберется до аудитории раньше: фильм или роман.