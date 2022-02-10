Таня Гончаренко .10 февраля, 2022 5

Адам Драйвер сыграет главную роль в крупнобюджетном биографическом фильме "Феррари" об основателе автомобилестроительной компании Энцо Феррари, - сообщает Deadline.

Режиссер Майкл Манн намерен воплотить в жизнь проект своей мечты. В фильме постановщика помимо Драйвера, который сыграет самого Энцо Феррари, снимутся Пенелопа Крус и Шэйлин Вудли ("Большая маленькая ложь").

Старт съемок запланирован на май 2022 года. Сценарий написал Трой Кеннеди-Мартин, взяв за основу книгу Брока Йетса "Энцо Феррари: Человек. Автомобили. Гонка. Машина".

Лента расскажет о периоде, когда у Феррари были сложные времена, его компания была на грани банкротства, а сын погиб. Энцо решает компенсировать свои потери, сделав ставку на гонку – 1000 миль по Италии, культовой Милле Милья.