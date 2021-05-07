Как пишет Deadline, Джон Дэвид Вашингтон, известный по фильмам «Черный клановец», «Малкольм и Мари» и в первую очередь по
Сюжет проекта держится в секрете. В настоящее время известно лишь то, что события развернутся в ближайшем будущем. Ну и, судя по названию, не обойдется без романтической линии.
Производством занимается студия New Regency. За сценарий и постановку в ответе Гарет Эдвардс, заявивший о себе независимым фантастическим хоррором «Монстры», затем успешно перезапустивший «Годзиллу», а также снявший очень достойный и выделяющийся