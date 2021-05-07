Анастасия Лях .7 мая, 2021 13

Как пишет Deadline, Джон Дэвид Вашингтон, известный по фильмам «Черный клановец», «Малкольм и Мари» и в первую очередь по научно-фантастическому триллеру Кристофера Нолана «Довод» («Тенет»), сыграет в сай-фае под названием «Настоящая любовь».

Сюжет проекта держится в секрете. В настоящее время известно лишь то, что события развернутся в ближайшем будущем. Ну и, судя по названию, не обойдется без романтической линии.