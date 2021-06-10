Лиза Кудроу, известная по роли Фиби в легендарном ситкоме «Друзья», снимется в музыкальной комедии «Нейт лучше, чем когда-либо» для стриминга Disney+, сообщает Deadline.

Сюжет развернется вокруг тринадцатилетнего подростка Нейта из Питтсбурга, который не прошел пробы в школьную пьесу и, чтобы доказать всем свой звездный потенциал, вместе с подругой сбегает на прослушивание в Нью-Йорк, где встречает тетушку Хайди (Кудроу), у которой, оказывается, тоже есть нереализованная мечта.

Съемки фильма уже стартовали. В режиссерском кресле находится Тим Федерле, который недавно поставил для Disney+ сериал по «Классному мюзиклу». Продюсирует проект Марк Платт, на счету которого «Круэлла» и оскароносный «Ла-Ла Ленд».