Анастасия Лях .10 июня, 2021 4

Лиза Кудроу, известная по роли Фиби в легендарном ситкоме «Друзья», снимется в музыкальной комедии «Нейт лучше, чем когда-либо » для стриминга Disney+, сообщает Deadline.

Сюжет развернется вокруг тринадцатилетнего подростка Нейта из Питтсбурга, который не прошел пробы в школьную пьесу и, чтобы доказать всем свой звездный потенциал, вместе с подругой сбегает на прослушивание в Нью-Йорк , где встречает тетушку Хайди (Кудроу), у которой, оказывается, тоже есть нереализованная мечта.