Анастасия Лях .15 апреля, 2020 9

Хоакин Феникс, сыгравший в прошлом году психопата-мятежника Джокера, выпустил заявление, в котором призвал губернатора штата Нью-Йорк выпустить всех заключенных из тюрем, передает Comic Book.

По словам Феникса, заключенные не должны быть обречены на смерть от коронавируса в тюрьме. А условия заключения не позволяют придерживаться необходимой гигиены и необходимой дистанции друг от друга. Актер призвал губернатора помиловать осужденных, чтобы избежать распространения инфекции.

«Власти должны сделать все возможное, чтобы заключенные не заболели сами, не заразили персонал и не усугубили эпидемию», — говорится в заявлении Феникса.

Напомним, в числе тюремных заключенных, заразившихся коронавирусом, был и скандальный Харви Вайнштейн.