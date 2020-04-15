Хоакин Феникс, сыгравший в прошлом году
По словам Феникса, заключенные не должны быть обречены на смерть от коронавируса в тюрьме. А условия заключения не позволяют придерживаться необходимой гигиены и необходимой дистанции друг от друга. Актер призвал губернатора помиловать осужденных, чтобы избежать распространения инфекции.
«Власти должны сделать все возможное, чтобы заключенные не заболели сами, не заразили персонал и не усугубили эпидемию», — говорится в заявлении Феникса.
Напомним, в числе тюремных заключенных, заразившихся коронавирусом, был и скандальный Харви Вайнштейн.