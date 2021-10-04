Таня Гончаренко .4 октября, 2021 8

THR сообщает, что в хорроре основаном на повести Стивена Кинга "Телефон мистера Харригана" сыграет звезда ужастика "Оно" Джейден Мартелл и актер из "Голодных игр" Дональд Сазерленд.

Режиссером экранизации выступит Джон Ли Хэнкок, работавши над картиной "Дьявол в деталях".

Сюжет расскажет о странной и пугающей ситуации, которая случилась с парнем из маленького городка по имени Крэйг. Он подружился с пожилым миллиардером мистером Харриганом. Когда последний умер, юноша обнаружил, что может общаться с ним через смартфон, который оторый похоронили вместе с Харриганом.

Фильм выйдет на Netflix в следующем году, но точной даты пока нет.