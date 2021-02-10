Анастасия Лях .10 февраля, 2021 12

Мишель Родригес присоединилась к Крису Пайну в проекте, основанном на настольной игре «Dungeons & Dragons» («Подземелья и драконы»), сообщает The Hollywood Reporter.

Вместе с ними в актерском составе значится Джастис Смит, известный по фильмам «Мир Юрского периода 2», «Покемон. Детектив Пикачу» и «Все радостные места». Роли, отведенные актерам, не разглашаются.

Сценаристами и режиссерами выступают Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли, авторы умной детективной экшен-комедии «Ночные игры».

«Dungeons & Dragons» — старейшая настольная ролевая игра в жанре фэнтези, впервые увидевшая свет в далеком 1974 году и созданная под влиянием «Властелина колец» Толкина. Права на киноадаптацию несколько лет тому назад приобрела студия Warner.