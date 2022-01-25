Таня Гончаренко .25 января, 2022 4

Как известно, вокруг Дж.К. Роулинг - автора "Гарри Поттера", идут споры относильно обвинений писательницы в трансфобии. Джейсон Айзекс, который воплотил Люциуса Малфоя в "поттериане", заступился за Роулинг и выразил своё мнение по этому поводу. - сообщает Deadline.

Напомним, в 2020 году Роулинг неоднозначно выразилась у себя в Твиттере относительно материала издания Devex о "создании равноправного мира после пандемии коронавируса Covid-19 для тех, у кого есть менструация". Писательница была обвинённой в расизме и нетерпимости к транс-персонам из-за того, что пошутила о формулировке "люди, которые менструируют" в заголовке статьи, несколько раз нарочно переиначив слово "женщины". Сама Джоан утверждает, что является очень толератным человеком и не имеет ничего против трансгендерных персон.

Во время интервью с изданием The Telegraph Джейсона Айзекса попросили прокомментировать нападки на писательницу после её поста на тему трансгендеров и половой идентификации.

Актер отказался поддерживать растущую критику и сказал, что сделать вывод о характере её высказываний можно только после того, как будет выслушана её точка зрения: "Несмотря на то, что она сказала несколько очень противоречивых вещей, я не собирался набрасываться на нее со всех сторон, чтобы побольнее ударить, не поговорив с ней, чего мне еще не удалось".

Также, Айзекс сделал акцент на том, что Роулинг всегда только тем и занималась, что делала мир лучше: "О Джо много чего можно рассказать... Я не хочу быть втянутым в проблемы трансгендеров, говорить о них, потому что это настоящее минное поле. Одна из вещей, которую люди тоже должны знать о ней - не в качестве контраргумента, - это то, что она вложила огромную часть своего состояния в то, чтобы сделать мир намного лучше для сотен тысяч уязвимых детей через свою благотворительную организацию Lumos. И это, безусловно, хорошо. Многие из нас, актеров "Гарри Поттера", были в этом задействованы и видели на месте ту работу, которую они выполняют" - высказался Джейсон.

Напомним, что в свете этих скандальных событий, к работе над юбилейным выпуском к 20-летию "поттерианы" "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", Роулинг приступать отказалась.