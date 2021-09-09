Таня Гончаренко .9 сентября, 2021 3

Дженнифер Лоуренс, обладательница престижных премий в мире кино, в том числе "Оскар" и "Золотой глобус" ждет первого ребенка от своего супруга Кука Марони. - сообщает People.

Информацию о беременности Дженнифер Лоуренс подтвердил ее представитель. Для 31-летней актрисы и ее 37-летнего супруга это будет первый ребенок.

Муж актрисы, Кук Марони - директор художественной галереи. Пара познакомилась в 2018 году через общего друга. В начале следующего года Макрони сделал предложение, а в октябре влюбленные поженились устроив настоящее торжество на 150 человек. В обычной жизни Лоуренс предпочитает не давать комментарии по поводу личной жизни и не афиширует её даже в соц сетях.

Напомним, в конце этого года мы увидим Дженнифер в фильме-катастрофе "Не смотрите наверх", в котором партнером Лоуренс выступает Леонардо ДиКаприо.