Актриса Дженнифер Грей, сыгравшая Бэби в оригинальных «Грязных танцах», может вернуться в потенциальном продолжении культовой танцевальной
Издание сообщает, что актриса, у которой не было ярких киноработ после участия в фильме 1987 года, подписалась на съемки в секретном танцевальном проекте студии Lionsgate, который вполне может оказаться сиквелом «Грязных танцев».
Известно, что действие нового проекта развернется в
К сожалению, если сиквел действительно состоится, персонажа Патрика Суэйзи мы в нем не увидим: актер умер от рака в 2009 году.