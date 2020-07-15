Анастасия Лях .15 июля, 2020 13

Актриса Дженнифер Грей, сыгравшая Бэби в оригинальных «Грязных танцах», может вернуться в потенциальном продолжении культовой танцевальной лав-стори , пишет Deadline.

Издание сообщает, что актриса, у которой не было ярких киноработ после участия в фильме 1987 года, подписалась на съемки в секретном танцевальном проекте студии Lionsgate, который вполне может оказаться сиквелом «Грязных танцев».

Известно, что действие нового проекта развернется в 90-е годы. События же «Грязных танцев», напомним, происходили в 1963-м .

К сожалению, если сиквел действительно состоится, персонажа Патрика Суэйзи мы в нем не увидим: актер умер от рака в 2009 году.