Анастасия Лях .27 марта, 2020 8

Актер Дэвид Харбор, исполнивший главную роль в перезапуске «Хеллбоя», пообщался с изданием ScreenRant и прокомментировал провал картины.

Харбор считает, что новая экранизация комикса о супергерое из ада провалилась из-за того, что поклонники оригинальной дилогии Гильермо дель Торо, вышедшей в 2004 и 2008 годах, были априори отрицательно настроены к фильму, снятому без участия дель Торо.

По словам актера, ремейк провалился еще до начала съемок. Потому что над ним не работал Гильермо дель Торо, а главную роль исполнял не Рон Перлман. «Народ не хотел, чтобы мы делали этот фильм. Но мы его сделали. И он, как по мне, получился не без недостатков, но веселым», — сказал Харбор.

Напомним, что новый «Хеллбой», в котором помимо Харбора снялись Милла Йовович и Иэн МакШейн, при бюджете в 50 миллионов долларов сумел собрать лишь 44,6 миллиона. К тому же удостоился негативной критики.