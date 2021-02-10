Анастасия Лях .10 февраля, 2021 11

Джейми Ли Кертис пополнила актерский состав фильма по видеоигре «Borderlands», в котором также значатся Кейт Бланшетт и Кевин Харт, сообщает Collider.

«Borderlands» — серия компьютерных игр в жанре приключенческого шутера, стартовавшая в 2009 году. Сюжет разворачивается на вымышленной планете Пандора, которую пытается колонизировать человечество. Но вместо того, чтобы строить новую цивилизацию, люди воюют, сеют хаос и ненависть. И единственный ключ к миру — некое Хранилище, на поиски которого отправляются главные герои.