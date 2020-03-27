Анастасия Лях .27 марта, 2020 15

Актриса Эванджелин Лилли, известная по фильмам серии «Хоббит» и «Человек-муравей» , попросила прощения за пост, в котором негативно отозвалась о мерах предосторожности, связанных с распространением коронавируса.

Напомним, сперва Лилли написала, что не собирается придерживаться карантинного режима, поскольку он ограничивает ее свободу. Актриса назвала меры предотвращения распространения инфекции, предпринятые различными государствами, включая США, «чрезмерными», «ограничивающими права и свободы» граждан. Также Лилли добавила, что «некоторые ценят свободу выше жизни».

Однако в новом Инстаграм-посте актриса извинилась за предыдущие комментарии. Теперь Лилли написала, что страх и горе, охватившие планету, реальны, а она была бесчувственна к человеческим страданиям, и поэтому искренне просит прощения. Звезда фильмов Marvel с прискорбием добавила, что люди вокруг умирают, и это страшно, и необходимо делать все возможное, чтобы остановить этот кошмар, и что больше всего она извиняется перед теми, кто сам пережил болезнь или потерял из-за вируса близких.

Также Лилли отметила, что не хотела предыдущим постом никого обидеть, а лишь хотела отвергнуть панику и истерию.