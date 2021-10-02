Анастасия Лях .2 октября, 2021 6

Как сообщает Deadline, Уильям Моусли, известный по фэнтезийной франшизе «Хроники Нарнии», исполнит главную роль в мистическом триллере под названием «Воронья лощина».

Моусли сыграет будущего писателя Эдгара Аллана По в годы обучения в Военной академии в Вест-Пойнте , штат Нью-Йорк . По сюжету он и четверо его друзей-курсантов обнаруживают, что заведение хранит зловещие тайны и страшные преступления, сотворенные в этих стенах. Естественно, герой намеревается разгадать жуткие секреты и добиться разоблачения.