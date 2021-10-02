Как сообщает Deadline, Уильям Моусли, известный по фэнтезийной франшизе «Хроники Нарнии», исполнит главную роль в мистическом триллере под названием «Воронья лощина».
Моусли сыграет будущего писателя Эдгара Аллана По в годы обучения в Военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк. По сюжету он и четверо его друзей-курсантов обнаруживают, что заведение хранит зловещие тайны и страшные преступления, сотворенные в этих стенах. Естественно, герой намеревается разгадать жуткие секреты и добиться разоблачения.
Вместе с Моусли в полнометражном проекте снимутся Кейт Дики из «Игры престолов», Оберон К. А. Аджипонг из «Больницы Никербокер» и другие. Фильм выйдет на стриминге Shudder, принадлежащем телесети AMC.