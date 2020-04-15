Анастасия Лях .15 апреля, 2020 10

Актер Кристофер Хивью, несколько недель назад заразившийся коронавирусом, написал в своем Инстаграме, что поборол заразу.

Хивью написал, что и ему, и его жене удалось полностью избавиться от вируса. По словам актера, их болезнь протекала в легкой форме. Сперва они были на госпитализации, затем в домашней изоляции, и теперь чувствуют себя однозначно хорошо, не испытывая никаких симптомов.

Напомним, Хивью, скорее всего, заразился на съемках второго сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак», после чего производство шоу было остановлено.