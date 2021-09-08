Анастасия Лях .8 сентября, 2021 8

Актер Ричард Мэдден, которого совсем скоро можно будет увидеть в новом марвеловском блокбастере «Вечные», рассказал изданию Comic Book, что съемки в экшене были интересными, но изнурительными.

По словам Мэддена, большую часть съемок ему приходилось висеть на тросах, так как его герой по сюжету умеет летать. И это было физически тяжело и изматывающе. В то же время актер отметил, что сниматься было увлекательно и весело, и что «Вечные», несмотря на кажущуюся серьезность, довольно легкий фильм, и постановщице Хлое Чжао было крайне важно добиться этой легкости.