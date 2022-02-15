Таня Гончаренко .15 февраля, 2022 6

Как сообщает THR, в производство запущен новый криминальный триллер, под названием "Wardriver", где главную роль исполнит Софи Тернер, известная как Санса Старк из "Игры Престолов".

На данный момент, уже известны некоторые подробности картины.

Режиссером ленты назначен Дэниэл Кэйси. Помимо Тернер, в проекте снимется Дэйн Дехаан ("Валериан и город тысячи планет").

По сюжету, одного опытного хакера заставляют украсть деньги со счета очень богатой девушки. В процессе выясняется, что миллионы на счетах пренадлежат вовсе не ей, а криминальным авторитетам и теперь, главной целью хакера становится желание спасти девушку, в которую он влюбляется.

Даты премьеры проекта пока нет, съемки должны начаться этим летом.