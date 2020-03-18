Анастасия Лях .18 марта, 2020 5

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли лидера одичалых Тормунда в сериале «Игра престолов», написал в Инстаграме, что заразился коронавирусом.

Хивью отметил, что пребывает в изоляции, как и положено, но никакие симптомы его не беспокоят пока что. Актер напомнил, что «в мире есть люди», для которых коронавирус является действительно опасным, имея в виду пожилых людей, и призвал заботиться в первую очередь о них.

Напомним, в разгар эпидемии Кристофер Хивью пребывал на съемках второго сезона сериала «Ведьмак» стриминговой платформы Netflix, производство которого в настоящее время приостановлено. Однако теперь в зоне риска оказалась вся съемочная группа проекта, которая контактировала с Хивью, включая исполнителя главной роли Генри Кавилла.