Анастасия Лях .24 февраля, 2022 2

Актриса Бри Ларсон, известная по роли марвеловской супергероини Кэрол Дэнверс/ Капитан Марвел, дала интервью сайту Uproxx и заявила, что мечтает сняться в одном из «Форсажей».

По словам Ларсон, она давно уже одержима франшизой с Вином Дизелем. Она обожает все фильмы серии и больше всего на свете мечтает стать частью этой вселенной. И благодаря «Форсажу» актриса заценила крутые автомобили и теперь неплохо разбирается в спорткарах.

«Дурею по этим фильмам! Они великолепны. Очень крутые ребята. И веселые… Боже, да, передайте им, что я к ним безумно хочу! Пожалуйста-пожалуйста !» — очень эмоционально заявила актриса. И добавила, что кроссовер «Форсажа» и Marvel стал бы бомбой.