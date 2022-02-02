Таня Гончаренко .2 февраля, 2022 10

Мэтт Смит ("Корона", "Доктор Кто") исполнит главную роль в предстоящем хорроре "Голодный акр" (Starve Acre), который снимет режиссер Дэниэл Кокотайло ("Отступничество"), - сообщает Variety.

Британская драма "Голодный акр" основана на одноименном романе писателя Эндрю Майкла Херли. Съемки начнутся этой весной в Великобритании.

История расскажет о паре Ричарде и Джульетте и их сыне Юэне. Последний внезапно начинает очень странно себя вести. Ричард параллельно изучает древние легенды о старом дубе, растущем на их земле и якобы наделенном сверхъестественной силой, а Джульетта попадает под сильное влияние местного сообщества.

Дата релиза пока неизвестна.