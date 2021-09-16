Таня Гончаренко .16 сентября, 2021 9

Эмили Дешанель известная по сериалу "Кости" сыграет главную роль в новом восьмисерийном триллере от Netflix - сообщает Deadline.

Проект носит название "Дьявол в Огайо" и основан на одноименном романе Дарьи Полатин.

История основана на реальных событиях и рассказывает о психиатре Сюзанне Матис, в которую перевоплотится Дешанель. После того, как доктор психиатрии приютила в своем доме сбежавшую из секты девушку Мэй, её жизнь кардинально меняется и рушится прямо на глазах.

Вместе с Эмили Дешанель сыграют Сэм Джагер, Мадлен Артур, Хария Дотсон, Алиша Ньютон и Наоми Тан.

Автор книги Полатин выступит в качестве шоураннера и исполнительного продюсера сериала.

О дате премьеры пока информации нет.