Звезда "Крепостной" Катерина Ковальчук и Гарик Харламов подтвердили свой роман

Таня Гончаренко .20 сентября, 2021 4

На днях, в Москве комик и резидент Камеди-клаб Гарик Харламов открывал собственную сеть ресторанов "Hot Dog Bulldog". На торжественное открытие явилась и возлюбленная Гарика, звезда украинского сериала "Крепостная" Катерина Ковальчук.

Это был первый совместный выход пары в свет, что можно расценивать, как подтверждение романтических отношений. Гарик и Катерина с радостью позировали перед камерами, обнимались, танцевали и не скрывали своих нежных чувств.

Слухи о романе пары ходили ещё весной, когда они отправились на совместный отдых в Сочи, где делились снимками с одной локации в Инстаграм. Но, при этом, ни Катя ни Гарик не публиковали совместные фото и никак не комментировали свои отношения.

Напомним, в прошлом году Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус ("Текст", "Интерны"), которая родила ему дочь. Многие фанаты и пользователи соц сетей утверждали, что Ковальчук похожа на экс-супругу комика как две капли воды.

Стоит отметить, что и Асмус нашла своё счастье после развода с Харламовым. Об этом девушка не раз писала в своем личном блоге, но имя своего избранника она не сообщает.