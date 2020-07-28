Анастасия Лях .28 июля, 2020 10

Актер Рэй Фишер, сыгравший Киборга в «Лиге справедливости», продолжает выступать с обвинениями в адрес режиссера Джосса Уидона, который заканчивал картину вместо выбывшего из проекта по семейным причинам Зака Снайдера.

Напомним, Фишер уже недавно заявил, что поведение Уидона на съемочной площадке было совершенно неподобающим и даже аморальным. Актер сделал столь громкое заявление только сейчас, хотя лента вышла на экраны еще в 2017 году.

Продюсеры фильма прокомментировали слова Фишера, полностью опровергнув все обвинения.

Теперь же актер настроен еще решительнее и жестче. «Я пойду до конца, даже если это мне будет стоить карьеры… Каждое мое слово в адрес Джосса Уидона является правдой. Думаю, он сейчас напуган, и правильно, потому что я не отступлю», — сказал Фишер.