Анастасия Лях .10 января, 2020 10

Николас Холт, который играл в «Людях Икс» Зверя, присоединился к актерскому составу шпионской франшизы «Миссия невыполнима». Актер снимется и в седьмой, и в восьмой частях.

Об этом Холт сперва сообщил на своей странице в Инстаграме, а затем информацию подтвердил режиссер обоих проектов Кристофер МакКуорри, который работает над двумя новыми сериями параллельно.

Характер персонажа, доставшегося Холту, не разглашается. Собственно, и о сюжете пока что совсем ничего неизвестно. Известно лишь, что Том Круз определенно снова сыграет агента Итана Ханта.

Релизы седьмого и восьмого фильмов намечены на июль 2021 и август 2022 соответственно.