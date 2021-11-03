Анастасия Лях .3 ноября, 2021 6

Франко-алжирская актриса и танцовщица София Бутелла, известная по фильмам «Атомная блондинка», «Мумия», «Экстаз», исполнит главную роль в научной фантастике Зака Снайдера «Мятежная луна», сообщает Deadline.

«Мятежная луна» — космический сай-фай , который Снайдер разрабатывает для стриминга Netflix, где ранее вышел его зомби-экшен «Армия мертвецов». Действие фильма развернется в далеком будущем, на неизвестной планете где-то на задворках галактики, где земляне обустроили колонию. Власть на планете захватывает тиран по имени Беласириус. И тогда героиня Бутеллы, таинственная девушка с темным прошлым, решает найти союзников на соседних планетах и возглавить восстание против диктатора.

По словам Снайдера, на создание проекта его вдохновили «Звездные войны» и легендарные картины Акиры Куросавы. Сроки производства пока не уточняются.