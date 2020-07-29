Анастасия Лях .29 июля, 2020 4

Потоковый сервис Netflix готовит экранизацию романа Тесс Шарп «Девушки, которыми я была», сообщает Deadline.

Известно, что главная партия уже закреплена за шестнадцатилетней Милли Бобби Браун, известной по хитовому сериалу Netflix «Очень странные дела» и фантастическому блокбастеру «Годзилла: Король монстров». Вместе с ней в предстоящем фильме снимется Джейсон Бейтман («Несносные боссы», сериал «Озарк»), который заодно выступит продюсером.

Роман Тесс Шарп попадет на книжные прилавки лишь в следующем году. Он расскажет о юнной мошеннице Норе, которая вместе с подругой и бывшим бойфрендом оказывается в заложниках у грабителей банка.