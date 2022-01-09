Таня Гончаренко .9 января, 2022 0

Актрису Джулию Гарнер, получившую награду "Эмми" за роль в сериале "Озарк" пригласили на главную роль в новый крупный проект "Apartment 7A", - сообщает Deadline.

Контракт на участие в триллере студии Paramount Players уже подписан. Режиссером назначена Натали Джеймс ("Реликвия"). Детали сюжета держатся в секрете, но его описывают как психологический триллер.

Напомним, что Джулия Гарнер заявила о себе в сериале "Озарк", сыграв там Рут Лэнгмор - помощницу финансиста, который отмывает деньги для крупного наркокартеля. За исполнение роли Рут, Гарнер была удостоена двух премий "Эмми".

Четвертый и последний сезон "Озарка" выйдет 21 января. Он разделен на две части, как и все предыдущие сезоны.

Также, в этом году, мы увидим Джулию Гарнер в сериале "Изобретая Анну", где она исполнит главную роль мошенницы Анны Делви.