Звезда «Песни льда и пламени» снова столкнется со льдом
Анастасия Лях
.20 января, 2021
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На фото: Николай Костер-Вальдау
Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера из сериала «Игра престолов», снятого по циклу «Песнь льда и пламени», снимется в камерном фильме-катастрофе «Двое против льда», сообщает Deadline.
Производством картины, основанной на реальных событиях, занимается стриминг Netflix. В режиссерском кресле находится постановщик «Эвереста» Бальтасар Кормакур. Фильм расскажет о членах экипажа датского корабля «Алабама», который в 1909 году отправился в экспедицию на северо-восточную Гренландию, чтобы доказать, что Гренландия представляет собой один остров, а не два, как утверждали американские географы.
Пару Костеру-Вальдау составит британский актер Джо Коул, известный по сериалам «Острые козырьки» и «Банды Лондона». Премьера намечена на 2021 год, но точной даты пока нет.