Анастасия Лях .20 января, 2021 10

Датский актер Николай Костер-Вальдау , известный по роли Джейме Ланнистера из сериала «Игра престолов», снятого по циклу «Песнь льда и пламени», снимется в камерном фильме-катастрофе «Двое против льда», сообщает Deadline.

Производством картины, основанной на реальных событиях, занимается стриминг Netflix. В режиссерском кресле находится постановщик «Эвереста» Бальтасар Кормакур. Фильм расскажет о членах экипажа датского корабля «Алабама», который в 1909 году отправился в экспедицию на северо-восточную Гренландию, чтобы доказать, что Гренландия представляет собой один остров, а не два, как утверждали американские географы.