Анастасия Лях .7 октября, 2020 7

Кая Скоделарио, известная по фильмам «Пираты Карибского моря: Месть Салазара», «Бегущий по лезвию», «Хищники», исполнит главную роль в новой экранизации видеоигры «Обитель зла», сообщает Deadline.

О перезапуске на сегодняшний день известно следующее. Сюжет будет основан на первых двух играх серии Resident Evil. Действие развернется в 1998 году в Ракун-Сити . Кая Скоделарио сыграет Клэр Редфилд. Также в ролях будут задействованы Ханна Джон-Кэймен , Том Хоппер, Робби Амелл, Эван Джогиа, Нил МакДонаф.

В режиссерском кресле находится Йоханнес Робертс, известный по хоррорам «Синяя бездна», «По ту сторону двери», «Незнакомцы: Жестокие игры». Сроки производства пока не уточняются.