Анастасия Лях .13 марта, 2020 5

Телеактер Грант Гастин, известный главной ролью в сериале «Флэш», сыграет похитителя Фрэнка Синатры-младшего в полнометражном фильме под названием «Operation Blue Eyes» («Операция „Голубые глаза“»), сообщает Deadline.

Основанный на реальном факте фильм расскажет о событиях декабря 1963 года, когда девятнадцатилетний сын легендарного певца Фрэнка Синатры, подрабатывающий музыкальными выступлениями в ресторанах, был похищен биржевым брокером Барри Кинаном, который, терзаемый чередой финансовых и личных проблем, намеревался получить выкуп от знаменитого отца. Кинану и его сообщникам удалось выторговать 240 тысяч долларов, но неуклюжесть действий похитителей в итоге привела к аресту. Кинан получил пожизненный срок, однако по факту отсидел всего лишь четыре с половиной года.

Съемки проекта запланированы на май текущего года. Режиссером выступит Джо Мантенья, известный в первую очередь по сериалу «Мыслить как преступник».