Таня Гончаренко .13 августа, 2021 8

"Самый харизматичный сериальный поганец, владелец самого грозного взгляда во всем Голливуде и вкусной курочки в штате Нью-Мексико - непревзойденный Джанкарло Эспозито встретится с нами на Comic Con Ukraine 2021!" - сообщают организаторы мероприятия в Facebook.

Наркобарона из сериала "Во все тяжкие" и Антона Кастильо из грядущего экшена "Far Cry 6" можно будет встретить на Арт-заводе "Платформа" 4 и 5 сентября.

Джанкарло Эспозито проведет QA-сессии на главной сцене фестиваля, где охотно пообщается с посетителями, а также, примет участие в фото- и автограф-сессиях.