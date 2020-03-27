Анастасия Лях .27 марта, 2020 11

Режиссер Джордж Миллер продолжает разрабатывать проект-приквел фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Как сообщает Comic Book, роль юной Фуриосы постановщик намерен отдать Ане Тейлор-Джой .

Напомним, в «Дороге ярости» Фуриосу сыграла Шарлиз Терон. Это была воительница из племени Тысячи матерей, похищенная в юности Несмертным Джо, а затем восставшая против его деспотии вместе с Максом Рокатански.

О сюжете готовящегося приквела пока ничего неизвестно. Ранее сообщалось, что роль молодой Фуриосы может достаться британской актрисе Джоди Комер, известной по сериалу «Убивая Еву», но теперь Миллер настроен взять Аню Тейлор-Джой , на счету которой, напомним, фильмы «Ведьма», «Сплит», «Стекло», «Новые мутанты», «Эмма».

Никакие контракты пока не подписаны. К съемкам Миллер, скорее всего, приступит уже не в этом, а следующем году.