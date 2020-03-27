Режиссер Джордж Миллер продолжает разрабатывать
Напомним, в «Дороге ярости» Фуриосу сыграла Шарлиз Терон. Это была воительница из племени Тысячи матерей, похищенная в юности Несмертным Джо, а затем восставшая против его деспотии вместе с Максом Рокатански.
О сюжете готовящегося приквела пока ничего неизвестно. Ранее сообщалось, что роль молодой Фуриосы может достаться британской актрисе Джоди Комер, известной по сериалу «Убивая Еву», но теперь Миллер настроен взять Аню
Никакие контракты пока не подписаны. К съемкам Миллер, скорее всего, приступит уже не в этом, а следующем году.