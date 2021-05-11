Анастасия Лях .11 мая, 2021 12

Дэйв Батиста, известный в первую очередь по роли Дракса в марвеловской франшизе «Стражи галактики», присоединился к актерскому составу сиквела «Достать ножи», сообщает Variety.

Напомним, комедийный детектив в духе осовремененной Агаты Кристи от сценариста и режиссера Райана Джонсона вышел на экраны в 2019 году и стал большим хитом, собрав 311 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов. Так что ничего странного, что права на эксклюзивную трансляцию сиквела и последующих продолжений приобрел стриминг Netflix за очень внушительную сумму (450 миллионов долларов).

Райан Джонсон держит любые сюжетные подробности второго фильма в строгом секрете. Известно лишь, что Дэниэл Крэйг вновь сыграет эксцентричного частного сыщика Бенуа Блана, но расследовать он будет совершенно другое преступление. Что за роль досталась Батисте, не раскрывается. Съемки должны стартовать уже этим летом в Греции.