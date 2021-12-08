Анастасия Лях .8 декабря, 2021 6

Дэйв Батиста исполнит главную роль в новом режиссерском проекте М. Найта Шьямалана, сообщает Deadline.

Известно, что это будет хоррор и называться он будет «Стук в хижину». Сюжетные подробности держатся в секрете, но уже определена дата релиза — 3 февраля 2023 года.

Надо полагать, съемки в хорроре Шьямалана не отнимут у Батисты много времени и он сможет вписать их в плотный рабочий график. Ведь актер, который сейчас занят на площадке «Стражей галактики 3», приписан также к сиквелам детектива «Достать ножи» и фантастики «Дюна».