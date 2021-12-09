Таня Гончаренко .9 декабря, 2021 5

Британский актер Майкл Шин, известный по ролям в "Сумерках" и "Благих знамениях" позиционирует себя как "некоммерческий актер" и намерен тратить все свои гонорары и прочую прибыль исключительно на социальные нужны и на помощь другим людям. Об этом он рассказал в интервью Big Issue.

Такую позицию актер занял в 2019 году, после того, как принял участие в благотворительном проекте по организации Чемпионата мира для бездомных. Шин очень помог благотворительному фонду, когда тот столкнулся с нехваткой средств, продав ддя этого свои дома в Великобритании и США. В какой-то момент, актеру даже пришлось влезть в долги, но именно этот момент помог Шину осознать, что он может помогать другим, при этом сам не теряя в уровне жизни.

"В последние годы я понял, что я хочу быть одним из тех, кто помогает другим людям так же, как многие люди помогли мне. Я не хочу быть тем, кто наслаждается плодами трудов других, а затем просто машет ручкой и уходит. Я на том этапе своей жизни и карьеры, когда у меня есть такое окно возможностей, которое вряд ли когда-нибудь снова появится. Я способен предоставлять людям возможности, я могу открывать двери. Я не хочу оглянуться назад и подумать, что мог бы сделать что-то с такой платформой. Я мог сделать что-то с такими деньгами" - прокомментировал Майкл.